Корабль NASA для полета на Луну прошел испытание на приводнение

Американское космическое агентство NASA сегодня, 6 апреля, провело испытание прототипа космического корабля Orion. Корабль для полета астронавтов на Луну прошел испытание на приводнение.

Об этом NASA сообщило в Twitter .

Участие в испытании на приводнение взяла точная копия корабля Orion. Прототип корабля подняли на высоту более 2 метров над бассейном Исследовательского центра Лэнгли и отпустили.

Полученные в результате испытания данные планируют использовать для подготовки к приводнению корабля Orion с экипажем в рамках миссии "Артемида".

Как известно, в рамках миссии "Артемида" американское космическое агентство хочет вернуть людей на Луну. Планировалось, что астронавтов, в том числе первую женщину, отправят в полет на Луну в 2024 году, но новое руководство NASA поставило под сомнение реалистичность этих сроков.