Корабль морской охраны "Донбасс" привлекли к кампании на Азове

Фото: корабль морской охраны "Донбасс" (dpsu.gov.ua)

Судно прошло модернизацию отдельных систем и механизмов двигателей

К охране государственной границы в акватории Азовского моря после ремонта привлекли корабль морской охраны "Донбасс". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что корабль "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй после планового ремонта. Судно прошло модернизацию отдельных систем и механизмов двигателей на Азовском судоремонтном заводе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усилит морскую границу от Измаила до Мариуполя.

"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану весь морской рубеж от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами", - заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

До этого президент Петр Порошенко заявил, что Украина готовится к отражению российской агрессии в Азовском море. Отметим, согласно одному из последних решений СНБО, правительство должно принять Морскую доктрину и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.