Корабель морської охорони "Донбас" залучили до кампанії на Азові

Фото: корабель морської охорони "Донбас" (dpsu.gov.ua)

Судно пройшло модернізацію окремих систем і механізмів двигунів

До охорони державного кордону в акваторії Азовського моря після ремонту залучили корабель морської охорони "Донбас". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що корабель "Донбас" Маріупольського загону морської охорони Держприкордонслужби повернувся у стрій після планового ремонту. Судно пройшло модернізацію окремих систем і механізмів двигунів на Азовському судноремонтному заводі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилить морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя.

"До кінця року буде розгорнуто нове Регіональне управління морської охорони, яке візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя, корабельно-катернмй склад поповнюємо новими катерами", - заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал.

До цього президент Петро Порошенко заявив, що Україна готується до відбиття російської агресії в Азовському морі. Зазначимо, відповідно до одного з останніх рішень РНБО, уряд має прийняти Морську доктрину та удосконалити нормативно-правову базу захисту національних інтересів в акваторії Азовського і Чорного морів.