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Корабельне угруповання збільшено. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Фото: Корабельне угруповання РФ збільшено (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 27 лютого, російська армія збільшила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Наразі там зафіксовано два ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшено вдвічі, наразі 12 кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них вже 2 підводних ракетоносії, а це 8 "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі.

"Загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність і вишукування нової тактики дій", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що російські війська зранку вивели один ракетоносій з чотирма "Калібрами" на бойове чергування.

Росія не відмовилася від мети знищити енергосистему України, глобально йдеться про припинення постачання нафтопродуктів та електроенергії. Водночас нові цілі окупантів можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

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