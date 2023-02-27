Корабельне угруповання збільшено. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

У понеділок, 27 лютого, російська армія збільшила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Наразі там зафіксовано два ракетоносії.

"Загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність і вишукування нової тактики дій", - додали в командуванні.

Зазначається, що серед них вже 2 підводних ракетоносії, а це 8 "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшено вдвічі, наразі 12 кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська зранку вивели один ракетоносій з чотирма "Калібрами" на бойове чергування.

Росія не відмовилася від мети знищити енергосистему України, глобально йдеться про припинення постачання нафтопродуктів та електроенергії. Водночас нові цілі окупантів можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

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