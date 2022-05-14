Россия оставила на патрулировании два корабля, остальные - на базах в Крыму

"Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальные - восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что угроза ракетного нападения и высадка российского десанта не уменьшается.

Кроме того, в Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях. А на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 36 раз атаковали вражеские позиции. Потери врага уточняются.