Корабель РФ "Цезар Куніков" йшов з Новоросійська до Севастополя, - Буданов

За його словами, екіпаж корабля становить 90 людей. Точну цифру, скільки їх вдалося врятувати, повідомлять пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція росіян ще триває.

"Корабель віз вантаж з міста Новоросійськ до міста Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотниками. П'ятьма, якщо вас це цікавить. Дронами Magura V5", - розповів начальник ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого вранці в мережі почали поширювати інформацію про те, що біля берегів Криму атакували десантний корабель росіян.

На кораблі пролунала тривога, а згодом місцеві жителі почули кілька вибухів.

Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські захисники знищили великий десантний корабель росіян “Цезар Куніков”.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, більшість екіпажу корабля не вижила внаслідок такої атаки.

Більш детально про успішну атаку українських захисників - у матеріалі РБК-Україна.