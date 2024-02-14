Корабль РФ "Цезарь Куников" шел из Новороссийска в Севастополь, - Буданов

По его словам, экипаж корабля составляет 90 человек. Точную цифру, сколько из них удалось спасти, сообщат позже, поскольку поисково-спасательная операция россиян еще продолжается.

"Корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен беспилотниками. Пятью, если вас это интересует. Дронами Magura V5", - рассказал начальник ГУР.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 14 февраля утром в сети начали распространять информацию о том, что у берегов Крыма был атакован десантный корабль россиян.

На корабле прозвучала тревога, а затем местные жители услышали несколько взрывов.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские защитники уничтожили большой десантный корабль россиян “Цезарь Куников”.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, большинство экипажа корабля не выжило в результате такой атаки.

Более детально об успешной атаке украинских защитников - в материале РБК-Украина.