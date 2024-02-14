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Корабль РФ "Цезарь Куников" шел из Новороссийска в Севастополь, - Буданов

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", который сегодня, 14 февраля, уничтожили украинские защитники, направлялся из Новороссийска в Севастополь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии ICTV заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, экипаж корабля составляет 90 человек. Точную цифру, сколько из них удалось спасти, сообщат позже, поскольку поисково-спасательная операция россиян еще продолжается. 

"Корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен беспилотниками. Пятью, если вас это интересует. Дронами Magura V5", - рассказал начальник ГУР. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 14 февраля утром в сети начали распространять информацию о том, что у берегов Крыма был атакован десантный корабль россиян. 

На корабле прозвучала тревога, а затем местные жители услышали несколько взрывов. 

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские защитники уничтожили большой десантный корабль россиян “Цезарь Куников”. 

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, большинство экипажа корабля не выжило в результате такой атаки. 

Более детально об успешной атаке украинских защитников - в материале РБК-Украина

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