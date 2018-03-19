Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Корь в Украине: на Закарпатье за неделю зафиксировано 117 случаев заболевания

НовостиОбщество    19.03.2018 - 21:11
Фото: инъекция (kyivcity.gov.ua)
Фото: инъекция (kyivcity.gov.ua)

По оперативным данным, у 79% больных нет прививок против кори

В Закарпатской области за последнюю неделю зафиксировано 117 случаев заболевания корью, что на 17% меньше чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

"Заболело 98 детей (84%) и 19 взрослых (16%). Уменьшение регистрации кори произошло в детской возрастной группе 5-9 лет и среди взрослых. По оперативным данным, у 79% больных нет прививок против кори", - говорится в сообщении.

При этом с начала года зарегистрировано 1447 случаев кори (113,4 на 100 тыс. нас.), в том числе 1142 среди детей в возрасте до 17 лет (79%).

Напомним, 13 марта в Минздраве сообщали об уменьшении количества новых случаев заболевания корью. За 10-ую неделю 2018 года заболели 617 человек.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Уровень плановой вакцинации в 2017 году вырос вдвое Корь в Украине: в Запорожской области зафиксировано 15 новых случаев заболевания
Темы: Корь в Украине    Теги: Закарпатская область, болезнь, Корь
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top