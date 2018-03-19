Корь в Украине: на Закарпатье за неделю зафиксировано 117 случаев заболевания

В Закарпатской области за последнюю неделю зафиксировано 117 случаев заболевания корью, что на 17% меньше чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

"Заболело 98 детей (84%) и 19 взрослых (16%). Уменьшение регистрации кори произошло в детской возрастной группе 5-9 лет и среди взрослых. По оперативным данным, у 79% больных нет прививок против кори", - говорится в сообщении.

При этом с начала года зарегистрировано 1447 случаев кори (113,4 на 100 тыс. нас.), в том числе 1142 среди детей в возрасте до 17 лет (79%).

Напомним, 13 марта в Минздраве сообщали об уменьшении количества новых случаев заболевания корью. За 10-ую неделю 2018 года заболели 617 человек.