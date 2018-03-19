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Кір в Україні: на Закарпатті за тиждень зафіксовано 117 випадків захворювання

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 21:11
Фото: ін'єкція (kyivcity.gov.ua)
Фото: ін'єкція (kyivcity.gov.ua)

За оперативними даними, 79% хворих не мають щеплень проти кору

У Закарпатській області за останній тиждень зафіксовано 117 випадків захворювання на кір, що на 17% менше ніж попереднього тижня. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА).

"Захворіло 98 дітей (84%) та 19 дорослих (16%). Зменшення  реєстрації кору відбулося у дитячій віковій групі 5-9 років та серед дорослих. За оперативними даними, 79% хворих не мають щеплень проти кору", - йдеться у повідомленні.

При цьому з початку року зареєстровано 1447 випадків кору (113,4 на 100 тис. нас.), у тому числі 1142 серед дітей віком до 17 років (79%).

Нагадаємо, 13 березня у МОЗ повідомляли про зменшення кількості нових випадків захворювання на кір. За 10-ий тиждень 2018 року захворіли 617 людей.

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Темы: Кір в Україні    Теги: Закарпатська область, болезнь, Кір
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