Кір в Україні: на Закарпатті за тиждень зафіксовано 117 випадків захворювання

У Закарпатській області за останній тиждень зафіксовано 117 випадків захворювання на кір, що на 17% менше ніж попереднього тижня. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА).

"Захворіло 98 дітей (84%) та 19 дорослих (16%). Зменшення реєстрації кору відбулося у дитячій віковій групі 5-9 років та серед дорослих. За оперативними даними, 79% хворих не мають щеплень проти кору", - йдеться у повідомленні.

При цьому з початку року зареєстровано 1447 випадків кору (113,4 на 100 тис. нас.), у тому числі 1142 серед дітей віком до 17 років (79%).

Нагадаємо, 13 березня у МОЗ повідомляли про зменшення кількості нових випадків захворювання на кір. За 10-ий тиждень 2018 року захворіли 617 людей.