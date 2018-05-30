Корь в Украине: за прошедшую неделю заболели 1334 человека

Остановить вспышку может только усиленная иммунизация

Вспышка кори в Украине продолжается: за 21-ю неделю 2018 года корью заболели 1334 человека (522 взрослых и 812 детей). Об этом говорится, в размещенном в Facebook сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

В частности, согласно сообщению остановить вспышку может только усиленная иммунизация.

В связи с чем Министерство здравоохранения настаивает на необходимости проведения иммунизации всем, кто не получил вовремя две дозы вакцины, и призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.

"Обращаем внимание родителей, если вашему ребенку скоро исполнится 1 год или 6 лет, ей или ему необходимо сделать прививки согласно календарю. Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское заведение для скорейшего получения бесплатной прививки", - говорится в сообщении МОЗ.

Напомним, что с апреля решением Оперативного Штаба по кори возрастные рамки дополнительной иммунизации были расширены до 18 лет. Согласно расчетам, сейчас в Украине 760 тысяч детей, которые вовремя не получили первую или вторую дозу КПК, и все они должны как можно быстрее наверстать пропущенные прививки.

Оперативні дані щодо захворюваності на кір: спалах кору триває. Спалах кору в Україні триває: за оперативними даними... Опубліковано Центр громадського здоров'я МОЗ України 30 травня 2018 р.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине за последние две недели корью заболели 2 900 человек.

Также в интервью РБК-Украина, гендиректор "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Владимир Курпита сообщил, что в Украине на сегодняшний день имеется 1,28 млн доз вакцины от кори.