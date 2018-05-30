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Кір в Україні: за минулий тиждень захворіли 1334 людини

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 11:54
Ілюстративне фото (freepik.com)
Ілюстративне фото (freepik.com)

Зупинити спалах може тільки посилена імунізація

Спалах кору в Україні триває: за 21-ю тиждень 2018 року на кір захворіли 1334 людини (522 дорослих і 812 дітей). Про це йдеться в розміщеному в Facebook повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зокрема, згідно з повідомленням зупинити спалах може тільки посилена імунізація.

У зв'язку з чим Міністерство охорони здоров'я наполягає на необхідності проведення імунізації всім, хто не отримав вчасно дві дози вакцини, і закликає органи місцевого самоврядування посилити заходи щодо вакцинації.

"Звертаємо увагу батьків, якщо вашій дитині скоро виповниться 1 рік або 6 років, їй або йому необхідно зробити щеплення згідно з календарем. Якщо ж дитина пропустив першої або другої дози вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безкоштовної щеплення", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, що з квітня рішенням Оперативного Штабу з кору вікові рамки додаткової імунізації були розширені до 18 років. Згідно з розрахунками, зараз в Україні 760 тисяч дітей, які вчасно не отримали першу або другу дозу КПК, і всі вони повинні якнайшвидше надолужити пропущені щеплення.

 

Оперативні дані щодо захворюваності на кір: спалах кору триває. Спалах кору в Україні триває: за оперативними даними...

Опубліковано Центр громадського здоров'я МОЗ України 30 травня 2018 р.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні за останні два тижні кір захворіли 2 900 чоловік.

Також в інтерв'ю РБК-Україна, гендиректор "Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Володимир Курпіта повідомив, що в Україні на сьогоднішній день є 1,28 млн доз вакцини від кору.

 

Кір в Україні: за два тижні захворіли 2,9 тис. людей В Україні щорічно реєструють близько 50 випадків "завезеної" малярії
Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, Кір  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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