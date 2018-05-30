Корь в Украине: за две недели заболели 2,9 тыс. людей

По словам Курпиты, за прошедшую неделю ситуация несколько улучшилась

В Украине за последние две недели корью заболели 2 900 человек. Об этом генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита рассказал в эфире "Громадського радіо".

"Новая волна заболевания началась в начале апреля. Позапрошлую неделю у нас был самый высокий уровень заболеваемости за весь период вспышки - зафиксировано 1 600 случаев по всей территории Украины. За прошедшую неделю ситуация несколько улучшилась. У нас было 1 300 случаев заболеваемости корью", - сообщил Курпита.

По его словам, чаще стали болеть дети в возрасте старше 9 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве прогнозируют новую волну заболеваемости корью.