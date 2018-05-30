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Кір в Україні: за два тижні захворіли 2,9 тис. людей

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 01:10
Ілюстративне фото (freepik.com)
Ілюстративне фото (freepik.com)

За словами Курпіти, за минулий тиждень ситуація дещо покращилась

В Україні за останні два тижні на кір захворіли 2 900 людей. Про це генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта розповів в ефірі "Громадського радіо".

"Нова хвиля захворювання розпочалася на початку квітня. Позаминулий тиждень ми мали найвищий рівень захворюваності за весь період спалаху - зафіксовано 1600 випадків по всій території України. За минулий тиждень ситуація дещо покращилась. Ми мали 1300 випадків захворюваності на кір", - повідомив Курпіта. 

За його словами, частіше почали хворіти діти у віці старше 9 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МОЗ прогнозують нову хвилю захворюваності на кір.

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Темы: Кір в Україні    Теги публікації: болезнь, вспышка, Кір  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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