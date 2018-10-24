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Копію "Титаніка" пообіцяли спустити на воду в 2022 році

Новини » Транспорт    24.10.2018 - 21:25
Фото: "Титанік II" (скрін відео - youtube.com.United.Australia.Party)
Фото: "Титанік II" (скрін відео - youtube.com.United.Australia.Party)

Судно отримало назву "Титанік II", його вартість складе 500 млн доларів

Копію судна "Титанік", затонулого у 1912 року після зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані, планують спустити на воду в 2022 році. Про це повідомили в компанії Blue Star Line, яка займається будівництвом, передає РБК-Україна.

Як наголошується, судно отримало назву "Титанік II", його вартість складе 500 млн доларів.

Другий "Титанік" зможе перевозити 2,4 тис. пасажирів, крім того, на його борту будуть перебувати 900 членів екіпажу.

За словами глави Blue Star Line Клайва Палмера, "Титанік II" повторить маршрут оригіналу і відправиться з британського Саутгемптона в Нью-Йорк.

Як відзначає CNN, щоб уникнути повторення трагедії, на судні розмістять необхідну кількість рятувальних човнів, а також забезпечать "Титанік II" сучасними системами навігації і радарами.

Нагадаємо, у 2013 році австралійський мільярдер Клайв Палмер оприлюднив креслення океанського лайнера, який мав стати точною копією "Титаніка".

Передбачалося, що свій перший круїз "Титанік II" здійснить в 2016 році.

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