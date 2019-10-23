"Копенгаген" отправился на матч с "Динамо" в составе 20 футболистов

Датский "Копенгаген" отправился на матча третьего тура группового раунда Лиги Европы с киевским "Динамо". Об этом информирует официальный сайт клуба.

В состав делегации датской команды включены 20 футболистов. В заявку попал и вратарь Стен Грютебуст, который восстановился после травмы.

В Киев на матч с "Динамо" отправились такие игроки "Копенгагена":

Вратари: Стен Грютебуст, Карл-Йохан Йонссон, Федерик Ибсен;

Защитники: Гильермо Варела, Пьер Бенгтссон, Сотириос Папагианнополус, Андреас Бьелланд, Карло Бартолец, Брайан Овьедо;

Полузащитники: Йенс Стэйдж, Николай Томасен, Карлос Зека, Пеп Биль, Виктор Нельссон;

Нападающие: Виктор Фишер, Пиерос Сотериу, Мохаммед Дарамю, Майкл Сантос, Никлас Бендтнер, Расмус Фальк.

Матч между "Динамо" и "Копенгагеном" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 24 октября, начало - в 22:00 по киевскому времени.