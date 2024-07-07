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Копа Амеріка: Колумбія розтрощила Панаму, а Уругвай переміг Бразилію у чвертьфіналах

Фото: "Селесте" в енергетичному колі (x.com/Uruguay)
Автор: Антон Федорців

Національні команди Колумбії та Уругваю поповили список півфіналістів Кубка Америки-2024. Натомість збірні Панами та Бразилії завершили виступи на турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Копа Амеріка-2024, 1/4 фіналу

Колумбія – Панама – 5:0

Голи: Кордоба, 8, Х. Родрігес, 15 (пенальті), Діас, 41, Ріос, 70, Борха, 90+4 (пенальті)

Уругвай – Бразилія – 0:0 (пенальті – 4:2)

 

"Кав'ярники" шокували панамців двома голами в стартові чверть години. Спершу Кордоба головою в падінні замкнув навіс Родрігеса з кутового, а потім сам Хамес упевнено реалізував одинадцятиметровий. Перед перервою Діас перекинув м'яч через голкіпера з лінії штрафного.

У другій половині збірна Колумбії добила "канальників". На 70-й хвилині Ріос гарматним пострілом із дистанції поцілив у дальній нижній кут воріт. А в доданий арбітром час Борха реалізував одинадцятиметровий. У півфіналі "кав'ярники" зустрінуться з Уругваєм.

 

 

 

"Селесте" здолали опір бразильців у серії пенальті. Підопічні Марсело Б'єлси створили більше в основний час. Утім, ті ж Олівера та Нуньєс не зуміли влучно пробити головою. А в середині другого тайму збірна Уругваю опинилася в меншості після грубого фолу Нандеса.

Справа дійшла до післяматчевої лотереї. Там голкіпер Рочет взяв удар Мілітао, а Дуглас Луїс поцілив у стійку. Натомість уругвайці реалізували чотири спроби з п'яти (схибив Хіменес) і пробилися в 1/2 фіналу Копа Амеріка.

До слова, раніше збірна Канади пройшла Венесуелу в чвертьфіналі Копа Амеріка.

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Збірна Бразилії