ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канада в серії пенальті вибила Венесуелу: відео 1/4 фіналу Копа Амеріка

Арлінгтон, Субота 06 липня 2024 10:29
UA EN RU
Канада в серії пенальті вибила Венесуелу: відео 1/4 фіналу Копа Амеріка Фото: "Кленові листки" перед стартовим свистком (x.com/CANMNT_Official)
Автор: Антон Федорців

Збірна Канади в післяматчевій лотереї одинадцятиметрових здолала збірну Венесуели в чвертьфіналі Кубка Америки 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Копа Амеріка-2024, 1/4 фіналу

Венесуела – Канада – 1:1 (пенальті – 3:4)

Голи: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13

"Кленові листки" відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Швидкий гол оформив Шаффелберг. Після оперативного вкидання з-за бокової Девід увірвався в штрафний майданчик і віддав під удар партнеру, а той розібрався в метушні перед воротами.

"Червоно-винні" відігралися в другій половині. Справжній гол-красень організував Рондон. У швидкій контратаці венесуельців після кутового він отримав м'яч у центрі поля та потужним верховим ударом покарав голкіпера, який необачно покинув ворота.

Більше команди не забивали, тож настала черга додаткового часу, а потім і серії пенальті. Після перших п'яти спроб і Венесуела, і Канада схибили двічі. Шостий венесуелець Вількер не зміг переграти Крепо, а от канадець Коне був точним і приніс перемогу "кленовим листкам".

У півфіналі збірна Канади зустрінеться з Аргентиною. Поєдинок відбудеться в ніч проти середи, 10 липня. Матч прийме арена в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

До слова, напередодні збірна Аргентини переграла Еквадор після промаху Мессі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росіяни запустили по Україні майже 30 дронів. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні майже 30 дронів. Скільки збила ППО
DAILY
"Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу
Марина Григоренкоспеціально для РБК-Україна "Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу