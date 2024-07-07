ua en ru
Нд, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Копа Амеріка: Колумбія розтрощила Панаму, а Уругвай переміг Бразилію у чвертьфіналах

Неділя 07 липня 2024 10:33
UA EN RU
Копа Амеріка: Колумбія розтрощила Панаму, а Уругвай переміг Бразилію у чвертьфіналах Фото: "Селесте" в енергетичному колі (x.com/Uruguay)
Автор: Антон Федорців

Національні команди Колумбії та Уругваю поповили список півфіналістів Кубка Америки-2024. Натомість збірні Панами та Бразилії завершили виступи на турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Копа Амеріка-2024, 1/4 фіналу

Колумбія – Панама – 5:0

Голи: Кордоба, 8, Х. Родрігес, 15 (пенальті), Діас, 41, Ріос, 70, Борха, 90+4 (пенальті)

Уругвай – Бразилія – 0:0 (пенальті – 4:2)

"Кав'ярники" шокували панамців двома голами в стартові чверть години. Спершу Кордоба головою в падінні замкнув навіс Родрігеса з кутового, а потім сам Хамес упевнено реалізував одинадцятиметровий. Перед перервою Діас перекинув м'яч через голкіпера з лінії штрафного.

У другій половині збірна Колумбії добила "канальників". На 70-й хвилині Ріос гарматним пострілом із дистанції поцілив у дальній нижній кут воріт. А в доданий арбітром час Борха реалізував одинадцятиметровий. У півфіналі "кав'ярники" зустрінуться з Уругваєм.

"Селесте" здолали опір бразильців у серії пенальті. Підопічні Марсело Б'єлси створили більше в основний час. Утім, ті ж Олівера та Нуньєс не зуміли влучно пробити головою. А в середині другого тайму збірна Уругваю опинилася в меншості після грубого фолу Нандеса.

Справа дійшла до післяматчевої лотереї. Там голкіпер Рочет взяв удар Мілітао, а Дуглас Луїс поцілив у стійку. Натомість уругвайці реалізували чотири спроби з п'яти (схибив Хіменес) і пробилися в 1/2 фіналу Копа Амеріка.

До слова, раніше збірна Канади пройшла Венесуелу в чвертьфіналі Копа Амеріка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Бразилії
NEWS
Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори, - ISW
Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори, - ISW
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон