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Копа Америка: Колумбия сокрушила Панаму, а Уругвай победил Бразилию в четвертьфиналах

Воскресенье 07 июля 2024 10:33
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Копа Америка: Колумбия сокрушила Панаму, а Уругвай победил Бразилию в четвертьфиналах Фото: "Селесте" в энергетическом круге (x.com/Uruguay)
Автор: Антон Федорцив

Национальные команды Колумбии и Уругвая пополнили список полуфиналистов Кубка Америки-2024. Зато сборные Панамы и Бразилии завершили выступления на турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Копа Америка-2024, 1/4 финала

Колумбия – Панама – 5:0

Голы: Кордоба, 8, Х. Родригес, 15 (пенальти), Диас, 41, Риос, 70, Борха, 90+4 (пенальти)

Уругвай – Бразилия – 0:0 (пенальти – 4:2)

"Кофейщики" шокировали панамцев двумя голами в стартовые четверть часа. Сначала Кордоба головой в падении замкнул навес Родригеса с углового, а затем сам Хамес уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Перед перерывом Диас перебросил мяч через голкипера с линии штрафной.

Во второй половине сборная Колумбии добила "канальщиков". На 70-й минуте Риос пушечным выстрелом с дистанции поразил дальний нижний угол ворот. А в добавленное арбитром время Борха реализовал одиннадцатиметровое. В полуфинале "кофейщики" встретятся с Уругваем.

"Селесте" одолели сопротивление бразильцев в серии пенальти. Подопечные Марсело Бьелсы создали больше в основное время. Впрочем, те же Оливера и Нуньес не сумели точно пробить головой. А в середине второго тайма сборная Уругвая оказалась в меньшинстве после грубейшего фола Нандеса.

Дело дошло до послематчевой лотереи. Там голкипер Рочет взял удар Милитао, а Дуглас Луис попал в штангу. В свою очередь уругвайцы реализовали четыре попытки из пяти (оплошал Хименес) и пробились в 1/2 финала Копа Америка.

К слову, ранее сборная Канады прошла Венесуэлу в четвертьфинале Копа Америка.

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Сборная Бразилии
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