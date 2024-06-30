Копа Амеріка: Аргентина здобула третю перемогу, Канада відправила додому Чилі

Копа Амеріка-2024, група A, 3-й тур

Аргентина – Перу – 2:0

Голи: Л. Мартінес, 47, 86

Нереалізований пенальті: Паредес, 72 (А)

Канада – Чилі – 0:0

Вилучення: Суасо, 27 (Ч, друга жовта картка)

"Альбіселесте" провели невиразний перший тайм. Із моментів можна пригадати хіба що удар Ді Марії під поперечину зі штрафного, але Гальєсе зумів витягнути. Зате на старті другої половини Лаутаро Мартінес елегантно перекинув м'яч через кіпера після передачі того ж Ді Марії.

Подвоїти перевагу міг Паредес, але не реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. Однак, під завісу зустрічі вдруге відзначився Лаутаро Мартінес. Нападник підстеріг помилку оборонця та розібрався з Гальєсе на куті штрафного майданчика. Аргентина виграла квартет із трьома перемогами.

Чилійська збірна зобов'язана була перемагати "кленових листків", щоб вийти в чвертьфінал. Шанси "червоної команди", однак, серйозно похитнулися в середині першого тайму. Це Суасо в простій ситуації отримав другий "гірчичник" і залишив Чилі в меншості.

Канадці змарнували низку моментів забити. Упевнено на останньому рубежі діяв і голкіпер чилійської збірної Аріас. Зрештою, матч завершився нульовою нічиєю. Такий результат влаштував збірну Канади. "Кленові листки" набрали 4 пункти та вийшли в плей-офф.