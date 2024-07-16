Копа Амеріка-2024: скільки збірна Аргентини заробила за тріумф на турнірі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

Загальний призовий фонд турніру склав 72 млн доларів. Їх розділять між усіма учасниками Копа Амеріка.

Аргентина заробила 16 млн доларів. Натомість фіналіст змагань – збірна Колумбії – збагатиться на 7 млн "зелених". Уругвай завдяки "бронзі" турніру отримає 5 млн, а збірна Канади за підсумкове четверте місце заробила 4 млн доларів.

У порівнянні з Євро-2024 призові Копа Амеріка виявилися скромнішими. Зокрема, збірна Іспанії за тріумф на чемпіонаті Старого світу збагатилася на 28,25 млн євро. Тим часом Україна з вильотом після групового етапу першості заробила 10,75 млн у євровалюті.

Тріумф Аргентини на Копа Амеріка-2024

"Альбіселесте" мінімально переграла збірну Колумбію у фіналі. Єдиний м'яч у складі команди Ліонеля Скалоні оформив Лаутаро Мартінес.

На груповому етапі збірна Аргентини набрала максимум очок. "Альбіселесте" перемогли збірні Канади (2:0), Чилі (1:0) та Перу (2:0). Натомість в чвертьфіналі аргентинці лише в серії пенальті здолали Еквадор після нічиєї в основний час (1:1). У півфіналі ж Аргентина вдруге розібралася з канадцями (2:0).

Найкращим бомбардиром збірної та всього турніру став Лаут. Мартінес. Він оформив 5 м'ячів. Найкращим же гравцем Копа Амеріка-2024 визнаний колумбієць Хамес Родрігес, який забив 1 гол і віддав 6 результативних передач.