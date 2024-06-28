Євро-2024: скільки заробила збірна України за виступ на турнірі
Національна команда України завершила виступи на чемпіонаті Європи після групового етапу та дізналася фінальну суму зароблених на турнірі призових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
"Синьо-жовті" заробили 10,75 млн євро. Безпосередньо на Євро-2024 підопічні Сергія Реброва здобули 1,5 млн у євролюваті.
Збірна України заробила фіксовану суму 9,25 млн євро за вихід на чемпіонат Європи. Наступний мільйон на рахунки Української асоціації футболу принесла перемога над Словаччиною, а нічия з Бельгією забезпечила ще півмільйона призових.
Загальний гонорарний фонд Євро-2024 склав 331 млн євро. Перемога на чемпіонаті Європи поповнить казну збірної-тріумфаторки ще на 8 мільйонів у євровалюті. Максимально можлива сума заробітку склала 28,25 млн.
Повний розподіл призових на Євро-2024:
- кваліфікація на турнір – 9,25 млн євро
- перемога на груповому етапі – 1 млн євро
- нічия на груповому етапі – 0,5 млн євро
- вихід у 1/8 фіналу – 1,5 млн євро
- вихід у 1/4 фіналу – 2,5 млн євро
- вихід у 1/2 фіналу – 4 млн євро
- вихід у фінал – 5 млн євро
- перемога – 8 млн євро
Збірна України на Євро-2024
"Синьо-жовті" потрапили до групи E турніру. Там її суперниками стали збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.
Команда Реброва розпочалала чемпіонат із гучного фіаско проти румунів (0:3). Далі збірна України здобула вольову перемогу над словацькими "соколами" (2:1) з голами Шапаренка та Яремчука. У фінальному ж турі "синьо-жовті" розписали нульову нічию з бельгійцями.
На груповому етапі Україна набрала солідні 4 пункти, але фінішувала останньою в квартеті. Решта команд набрала ті ж 4 очки, але завдяки кращим додатковим показникам опинилася в 1/8 фіналу Євро-2024.
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