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Копа Америка-2024: сколько сборная Аргентины заработала за триумф на турнире

Майами, Вторник 16 июля 2024 11:48
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Копа Америка-2024: сколько сборная Аргентины заработала за триумф на турнире Фото: Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром турнира (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Ассоциация футбола Аргентины неплохо обогатилась благодаря победе национальной команды на Кубке Америки в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Общий призовой фонд турнира составил 72 млн долларов. Их разделят между всеми участниками Копа Америка.

Аргентина заработала 16 млн долларов. В свою очередь финалист соревнований – сборная Колумбии – обогатится на 7 млн "зеленых". Уругвай благодаря "бронзе" турнира получит 5 млн, а сборная Канады за итоговое четвертое место заработала 4 млн долларов.

По сравнению с Евро-2024 призовые Копа Америка оказались скромнее. В частности, сборная Испании за триумф на чемпионате Старого света обогатилась на 28,25 млн евро. Тем временем Украина с вылетом после группового этапа первенства заработала 10,75 млн в евровалюте.

Триумф Аргентины на Копа Америка-2024

"Альбиселесте" минимально обыграла сборную Колумбию в финале. Единственный мяч в составе команды Лионеля Сколони оформил Лаутаро Мартинес.

На групповом этапе сборная Аргентины набрала максимум очков. "Альбиселесте" победили сборные Канады (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). В четвертьфинале же аргентинцы лишь в серии пенальти одолели Эквадор после ничьей в основное время (1:1). В полуфинале Аргентина во второй раз разобралась с канадцами (2:0).

Лучшим бомбардиром сборной и всего турнира стал Лаут. Мартинес. Он оформил 5 мячей. Лучшим же игроком Копа Америка-2024 признан колумбиец Хамес Родригес, забивший 1 гол и отдавший 6 результативных передач.

К слову, ранее Испания одолела сборную Англии в финале Евро-2024.

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Сборная Аргентины
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