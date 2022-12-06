ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Координуватимемо рух в ЄС. Шмигаль про створення робочої групи з Молдовою

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 19:38
Координуватимемо рух в ЄС. Шмигаль про створення робочої групи з Молдовою Фото: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна створить робочу групу із Молдовою задля того, аби координувати рух обох країн до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Активізуємо формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Для цього у 2023 році проведемо зустріч керівників урядів трьох держав", - йдеться у заяві.

Шмигаль пояснив, що Україна готова надавати Молдові всебічну експертну підтримку та допомогти країні успішно виконати рекомендації Європейської комісії.

Україна та Молдова буде працювати у сфері ППО, покращення прикордонного контролю. Україна планує підтримувати співпрацю та діалог щодо питання миру й безпеки в Придністровському районі Молдови.

Шмигаль пояснив, що надалі планується усунути адміністративні бар’єри для руху людей і товарів між Україною та Молдовою. Обговорюється підготовка угоди про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 грудня, прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця відвідала Бучу та Ірпінь. Чиновник вкотре сказала, що Молдова залишається другом та партнером України.

Падіння ракети у Молдові та подальше навантаження енергосистеми країни стали ще одними наслідками повномасштабної війни Росії в Україні, які Європа відчуває щодня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Евросоюз
NEWS
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України