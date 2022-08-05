ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Координационный центр ООН одобрил выход их украинских портов еще трех судов

Новина українською →
Нью-Йорк, Пятница 05 августа 2022 05:42
Координационный центр ООН одобрил выход их украинских портов еще трех судов Фото: координационный центр ООН одобрил вывоз зерна с помощью трех суден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совместный координационный центр в рамках Черноморской зерновой инициативы разрешил выход из украинских портов еще трех суден, перевозящих в общей сложности 58 041 тонну кукурузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Суда, получившие разрешение на проход через морской гуманитарный коридор, отправятся в плавание сегодня, 5 августа. Сухогруз Polarnet, стоящий на якоре в порту Черноморска, направится в Карасу, Турция. Судно Navistar выйдет из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Рингаскидди, Ирландия. Сухогруз Rojen, стоящий на якоре в Черноморске, проследует в британский Тизпорт.

Ожидается, что все три судна выйдут из своих портов в пятницу утром. Сроки могут быть изменены в зависимости от готовности экипажа, погодных условий и других непредвиденных обстоятельств.

Совместный координационный центр также проведет инспекцию сухогруза Fulmar S, следующего в Черноморск. В настоящее время Fulmar S находится на якорной стоянке в зоне досмотра к северо-западу от Стамбула.

Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа.

Впоследствии его инспектировали в Стамбуле. Группа инспекторов поднялась на борт Razoni, первого зерновоза, который покинул украинские порты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Вторжение России в Украину
NEWS
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром