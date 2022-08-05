Координаційний центр ООН схвалив вихід з українських портів ще трьох суден

Спільний координаційний центр в рамках Чорноморської зернової ініціативи дозволив вихід з українських портів ще трьох суден, що перевозять в цілому 58 041 тонну кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Судна, що отримали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор, відправляться в плавання сьогодні, 5 серпня. Суховантаж Polarnet, що стоїть на якорі в порту Чорноморська, попрямує в Карасу, Туреччина. Судно Navistar вийде з Одеського порту з кукурудзою, призначеною для вивантаження в Рінгаскідді, Ірландія. Суховантаж Rojen, що стоїть на якорі в Чорноморську, пройде в британський тизпорт.

Очікується, що всі три судна вийдуть зі своїх портів у п'ятницю вранці. Терміни можуть бути змінені в залежності від готовності екіпажу, погодних умов та інших непередбачених обставин.

Спільний координаційний центр також проведе інспекцію суховантажу Fulmar S, наступного в Чорноморськ. В даний час Fulmar s знаходиться на якірній стоянці в зоні огляду на північний захід від Стамбула.