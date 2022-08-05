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Координаційний центр ООН схвалив вихід з українських портів ще трьох суден

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Нью-Йорк, П'ятниця 05 серпня 2022 05:42
Координаційний центр ООН схвалив вихід з українських портів ще трьох суден Фото: координаційний центр ООН схвалив вивезення зерна за допомогою трьох суден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спільний координаційний центр в рамках Чорноморської зернової ініціативи дозволив вихід з українських портів ще трьох суден, що перевозять в цілому 58 041 тонну кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Судна, що отримали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор, відправляться в плавання сьогодні, 5 серпня. Суховантаж Polarnet, що стоїть на якорі в порту Чорноморська, попрямує в Карасу, Туреччина. Судно Navistar вийде з Одеського порту з кукурудзою, призначеною для вивантаження в Рінгаскідді, Ірландія. Суховантаж Rojen, що стоїть на якорі в Чорноморську, пройде в британський тизпорт.

Очікується, що всі три судна вийдуть зі своїх портів у п'ятницю вранці. Терміни можуть бути змінені в залежності від готовності екіпажу, погодних умов та інших непередбачених обставин.

Спільний координаційний центр також проведе інспекцію суховантажу Fulmar S, наступного в Чорноморськ. В даний час Fulmar s знаходиться на якірній стоянці в зоні огляду на північний захід від Стамбула.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.

Згодом його інспектували у Стамбулі. Група інспекторів піднялася на борт Razoni, першого зерновоза, який покинув українські порти.

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