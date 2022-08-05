Координаційний центр ООН схвалив вихід з українських портів ще трьох суден
Спільний координаційний центр в рамках Чорноморської зернової ініціативи дозволив вихід з українських портів ще трьох суден, що перевозять в цілому 58 041 тонну кукурудзи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.
Судна, що отримали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор, відправляться в плавання сьогодні, 5 серпня. Суховантаж Polarnet, що стоїть на якорі в порту Чорноморська, попрямує в Карасу, Туреччина. Судно Navistar вийде з Одеського порту з кукурудзою, призначеною для вивантаження в Рінгаскідді, Ірландія. Суховантаж Rojen, що стоїть на якорі в Чорноморську, пройде в британський тизпорт.
Очікується, що всі три судна вийдуть зі своїх портів у п'ятницю вранці. Терміни можуть бути змінені в залежності від готовності екіпажу, погодних умов та інших непередбачених обставин.
Спільний координаційний центр також проведе інспекцію суховантажу Fulmar S, наступного в Чорноморськ. В даний час Fulmar s знаходиться на якірній стоянці в зоні огляду на північний захід від Стамбула.
Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.
Згодом його інспектували у Стамбулі. Група інспекторів піднялася на борт Razoni, першого зерновоза, який покинув українські порти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.