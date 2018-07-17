Координатору С14 Мазуру проситимуть цілодобовий домашній арешт

Засідання щодо підозрюваного у нападі на ромів відбудеться завтра, 18 липня, у Голосіївському райсуді Києва

Координатору організації С14 Сергію Мазуру, який є одним із учасників нападу на табір ромів у Києві на Лисій горі, проситимуть цілодобовий домашній арешт. Про це повідомив у коментарі РБК-Україна адвокат затриманого Дмитро Біловчук.

За словами адвоката, засідання відбудеться завтра, 18 липня, у Голосіївському районному суді Києва.

"Мазуру проситимуть цілодобовий домашній арешт. У справі буде група прокурорів. Проте і підозру, і клопотання про обрання запобіжного заходу підписала прокурор, якої немає в групі", - сказав адвокат.

Біловчук зазначив, що Мазуру інкримінують хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для завдання травм (ч.4 ст. 296 ККУ).

Окрім того, на засіданні завтра мають бути присутні нардепи Ігор Луценко та Юрій Тимошенко.

Нагадаємо, 10 липня 2018 року координатору С14 Сергію Мазуру було оголошено про підозру як одному з учасників нападу на табір ромів у Києві на Лисій горі, що стався у квітні 2018 року.