Коньяк AZNAURI №1 "Brand of the Year" - згідно з премією Spirits Business Awards у Лондоні

На початку листопада в самому серці Лондона відбулася урочиста церемонія міжнародної премії The Spirits Business Awards, яка щорічно відзначає найкращих представників світової індустрії алкогольних напоїв.

Цього року перемогу в номінації "Бренд року" (BRAND OF THE YEAR) у категорії коньяків та бренді здобув AZNAURI - міжнародний бренд, який підкорює світ своєю якістю, характером і філософією.

Премія, заснована у 2019 році британським виданням The Spirits Business, є своєрідним "Оскаром" у світі міцних напоїв. Вона відзначає інновації, професіоналізм та внесок компаній і брендів у розвиток світової індустрії.

Фото: AZNAURI здобув перемогу в номінації "Бренд року" (пресслужба)

Цьогоріч журі з 15 провідних міжнародних експертів оцінювало бренди у ключових категоріях міцного алкоголю. У фінальний шортліст BRAND OF THE YEAR серед коньяків і бренді увійшли бренди з Франції та Британії, але найвищу відзнаку отримав саме AZNAURI. Торік цей титул належав легендарному Rémy Martin, який передав його AZNAURI у 2025 році.

"AZNAURI швидко став лідером категорії та вражає темпами зростання, динамікою продажів, кількістю нагород і продуктовими інноваціями. Особливо цінно бачити таку стійкість з огляду на виклики, з якими бренд стикається в Україні", - зазначила головна редакторка The Spirits Business та очільниця журі Меліта Кілі.

Фото: Для AZNAURI це перша перемога на Spirits Business Awards (пресслужба)

Під час церемонії вручення нагороди СЕО компанії GLOBAL BEVERAGE TRADE Олексій Друзенко зазначив: "Перемога стала можливою завдяки трьом фундаментальним принципам, яких дотримується компанія: високій та стабільній якості продукту, сильній команді професіоналів, що працюють над брендом, та магнетичній емоційній складовій, яку транслює бренд AZNAURI. Але найщирішу вдячність я хочу висловити нашим поціновувачам, які кожного разу роблять свій свідомий вибір на користь AZNAURІ. Ми вдячні їм за довіру та зробимо все, щоб і надалі їй відповідати".

Для AZNAURI це перша перемога на Spirits Business Awards, але далеко не перше міжнародне визнання. Другий рік поспіль бренд утримує звання №1 у світі за темпами зростання серед коньяків і бренді за версією Drinks International та The Spirits Business - із середньорічним показником 68%.

У 2024 році AZNAURI був відзначений титулом Brand Champion, перевищивши 1 млн проданих дев'ятилітрових кейсів - рекордний результат у категорії коньяків. Бренд також має численні медалі дегустаційних конкурсів у США, Німеччині, Франції та Британії.

Фото: у 2025 бренд AZNAURI святкує 10-річчя (пресслужба)

2025 рік для бренду особливий - AZNAURI святкує своє 10-річчя, що робить його одним з наймолодших брендів у світі, який за такий короткий час здобув міжнародне визнання та любов споживачів.

В Україні AZNAURI перетворився на справжню love mark - символ впевненості, сили та натхнення. Його меседж "Сила Лева в тобі" відгукується кожному, хто продовжує рух уперед, попри виклики.