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Конвертоплан армії США розбився у берегів Японії: один військовий загинув

Четвер 30 листопада 2023 01:02
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Конвертоплан армії США розбився у берегів Японії: один військовий загинув Фото: Конвертоплан V-22 Osprey армії США розбився біля берегів Японії (af.mil)
Автор: Константин Широкун

Конвертоплан V-22 Osprey армії США, на борту якого перебували шестеро людей, впав у море на заході Японії, внаслідок чого загинув щонайменше один член екіпажу, стан решти невідомий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Берегова охорона Японії повідомила, що виявила уламки конвертоплана V-22 Osprey та одного загиблого за 3 км від острова Якусіма.

Катастрофа сталася близько 15:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом). Свідки повідомили, що лівий двигун конвертоплану спалахнув, коли він наближався до аеродрому для екстреної посадки. Якусіма знаходиться в японській префектурі Кагосіма, приблизно за 1040 км на південний захід від Токіо.

Японія, яка також експлуатує конвертоплани Osprey, заявила, що не планує забороняти його польоти, але звернулася до військових США з проханням провести розслідування катастрофи.

Аварії з V-22 Osprey

V-22 Osprey – це американський конвертоплан, який активно використовується різними родами військ США та союзників. Його розробка велася понад 30 років компанією Bell. Він знаходиться на озброєнні Корпусу морської піхоти США, ВМС США та ВПС США. Конвертоплан оснащений двома двигунами Rolls-Royce T406, розташованими на кінцях крила, які можуть повертатись майже на 98 градусів, перетворюючи його фактично з літака на вертоліт.

В останні роки з Osprey пов'язано кілька гучних авіакатастроф. Так, у серпні американський Osprey розбився біля берегів північної Австралії під час перевезення військ у рамках військових навчань, внаслідок чого загинули троє американських морських піхотинців.

Ще один літак здійснив аварійну посадку в океані біля південного японського острова Окінава у грудні 2016 року, що призвело до тимчасового припинення експлуатації літака військовими США.

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