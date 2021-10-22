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Конвертировали в биткоины: СБУ разоблачило теневую схему денежных переводов в Крым

Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила схему теневого многомиллионного перевода средств на временно оккупированную территорию Крыма. Чтобы вывести виртуальные деньги, организаторы схемы конвертировали их в биткоины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, организаторами схемы оказались группа лиц из Киева и Крыма. Злоумышленники применяли запрещенные платежные системы, чтобы избежать налогообложения и мониторинга учреждений.

Чтобы вывести виртуальные средства - сначала они конвертировали их в биткоины, а позже наличные уже выдавались в офисах Киева и Севастополя.

"В ходе санкционированного обыска в офисе в Киеве правоохранители изъяли более 750 тысяч долларов США, почти 650 тысяч евро и значительные средства в гривне", - пишет пресс-служба.

Фото: СБУ разоблачило теневую схему денежных переводов в Крым (gp.gov.ua)

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