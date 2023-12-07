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На кону престиж. Україна завчасно втратила шанси на плей-офф гандбольного ЧС-2023

Фото: "Синьо-жовті" не втримали чеських гандболісток (ihf.info)
Автор: Антон Федорців

Гандбольна збірна України не зможе пробитися в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2023 року серед жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турнірне становище команд.

Поразка від національної команди Чехії (23:30) позбавила "синьо-жовтих" математичних шансів на вихід у плей-офф. За два тури до кінця основного етапу вітчизняні гандболістки гарантовано не потраплять у дует переможців групи 4.

Збірна України потрапила в головний раунд ЧС-2023 із групи G. Там підопічні Віталія Андронова програли Бразилії та Іспанії, а також здолали невдаху квартету – Казахстан. Як наслідок, у другий етап Мундіалю "синьо-жовті" потрапили з нулем очок.

Отже, для виходу в чвертьфінал Україна зобов'язана була перемагати збірнії Чехії, Нідерландів, Аргентини та сподіватися на осічки конкурентів. Утім, тепер дівчата Андронова боротимуться лише за престиж. Нідерландкам українські гандболістки протистоятимуть 8 грудня, а з аргентинками зустрінуться 10 грудня.

Наразі найсильнішим виступом "синьо-жовтих" на чемпіонатах світу залишається шлях на ЧС-2003. На турнірі в Хорватії команда під керівництвом Леоніда Ратнера дійшла до півфіналу. Там збірна України поступилася майбутнім тріумфаторкам – збірній Франції (26:28), а матч за бронзові нагороди програла Республіці Корея (29:31).

До слова, напередодні збірна України прикро поступилася Чехії в основному раунді ЧС-2023.

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