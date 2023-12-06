Збірна України не перервала серію невдач із Чехією на гандбольному ЧС-2023

Жіноча національна команда України з гандболу поступилася збірній Чехії в основному раунді чемпіонату світу 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ЧС-2023, група 4

Україна – Чехія – 23:30 (11:15, 12:15)

У дебюті зустрічі "синьо-жовті" грали на рівних із чешками. Проте, згодом українські гандболістки проґавили ривок опоненток і опинилися в ролі тих, хто наздоганяє. Збірна України зробила ставку на швидкі переходи з оборони в атаку та скоротила відставання до мінімуму.

Однак, Чехія спромоглася на новий ривок. А під супровід сирени про завершення першого тайму гол оформила MVP Ліги чемпіонів Єржабкова. Як наслідок, на перерву "синьо-жовті" пішли з дефіцитом очок на рівні -4.

За схожим сценарієм розгорнулися події в другій половині. Спершу підопічні Віталія Андронова непогано взялися за ліквідацію відставання від чеських гандболісток. Двічі українки опинялися зовсім поруч зі збірною Чехії, поступаючись лише на 2 пункти.

Та згодом суперниці відновили статус-кво. Чешки знову заволоділи ініціативою та привезли збірній України на фініші 7 очок переваги. Вітчизняні гандболістки не перемагають Чехію майже 20 років – із Євро-2004.

Отже, в основному раунді ЧС-2023 "синьо-жовті" наразі залишаються без очок. Наступний матч – проти Нідерландів 8 грудня. З групи шести команд у плей-офф Мундіалю вийдуть лише дві найкращі збірні.