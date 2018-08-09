Концессия порта "Южный" создает опасный прецедент для всего госимущества, - эксперт

Концессия в портовой отрасли начнется после того, как будет принят новый закон "О концессии"

Планы Мининфраструктуры ликвидироват ь государственный порт "Южный" после того, как его передадут в концессию частному владельцу, угрожает всем госактивам, которые уже переданы или будут переданы в концессионное управление. Об этом заявил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщает ubr.ua.

По словам Каневского, после такого случая концессия может стать отправной точкой по фактическому присвоению частниками государственных активов.

"Такая схема может привести к тому, что частные партнеры государства просто начнут отказываться возвращать предприятия обратно из концессии или будут требовать продолжения концессии уже на собственных условиях. В случае с "Южным" государство создает предпосылки для потери этого государственного объекта. Создается себе же проблема, которую придется решать через 15-20 лет. Это какая-то умышленная халатность: сегодня кто-то принимает документ, которым ликвидируется государственное предприятие, чтобы через 15-20 лет было сложно вернуть это предприятие государству", - сказал Каневский.

Эксперт также отметил, что концессия государственных предприятий - это не продажа, а передача во временное пользование, что подразумевает возврат гособъектов по окончанию срока концессии. Вместе с тем, по его словам, если предприятие ликвидируют, его имущество окажется в подвешенном состоянии.

"Когда концессионер должен будет вернуть предприятие, непременно возникнет вопрос - а кому возвращать? Если госпредприятие ликвидировано, для государства - это риск, что через наши украинские суды концессионер просто откажется возвращать госимущество", - уверен Каневский.

Как отмечается, в экспертной среде портовой отрасли идея концессионирования прибыльных объектов не поддерживается. По мнению специалистов, отдавать рентабельный объект частнику - самообман или коррупция. Порт "Южный" ежегодно приносит в государственный бюджет порядка полумиллиарда гривен прибыли. Если же порт окажется в частном управлении, по мнению экспертов, бюджет будет получать сравнительно небольшой концессионный платеж.

Также сообщается, что по данным Мининфраструктуры, концессия в портовой отрасли начнется после того, как будет принят новый закон "О концессии". По мнению экспертов, законопроект скорее всего будет отвергнут депутатами во втором чтении из-за скандальных норм, среди которых - преимущественная передача частнику госпредприятия, который ранее уже использовал его мощности. В порту "Южный" на такой "бонус" может рассчитывать компания "Портинвест" Рината Ахметова, которая уже почти 10 лет пользуется активами ГП МТП "Южный".

"Сегодня должны быть обнародованы все проекты концессионных соглашений для того, чтобы экспертная среда, профсоюзы и журналисты могли видеть, на каких конкретно условиях передается государственная собственность в концессию. В Украине лучше через публичность такой информации предотвращать коррупцию, чем потом бороться с ней", -заявил эксперт.

Как отмечается, Мининфраструктуры разработало ТЭО для концессии госпредприятия - ГП МТП "Южный". В документе (раздел 10.2) идет речь том, что предприятие будет ликвидировано после его передачи в концессию, а трудовой коллектив - уволен.