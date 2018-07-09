Эксперт назвал бессмысленной концессию в портовой отрасли

Эксперт считает, что концессия портов в Украине не сработает так, как в других странах

Концессия портов в Украине не сработает так, как в других странах, поскольку экономика в Украине олигархическая. Такое мнение в комментарии "Украинским новостям" высказал эксперт, координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Александр Захаров.

В частности, эксперт считает, что в концессии портов нет никакого смысла, поскольку ни один концессионер не сможет работать эффективно в зоне влияния того или иного олигарха.

"Для любой концессии в портах нужны грузопотоки. А они контролируются олигархами. Ну не может взять в концессию порт какая-нибудь западная компания и работать, например, в порту "Южный", в котором 80% - грузы Ахметова - Метинвест, ДТЭК. Ну какой концессионер, кроме Ахметова, пойдет на эту концессию? Кроме Ахметова, эта концессия никому не выгодна. Потому что завтра он перенаправит грузы в другой порт и что будет делать концессионер? Других грузов ведь нет", - пояснил Захаров.

По его мнению, любая концессия в портах будет коррупционной, не смотря на законодательные ужесточения и контроль со стороны компетентных органов, поэтому, по его словам, на данном этапе развития Украины, лучше вовсе отказаться от этой идеи.

"Пока у нас экономика олигархическая, у нас будет коррупция в концессии обязательно. Я одно время очень интересовался этим вопросом, был на заседаниях в министерствах, на совещаниях по концессии. И не увидел ни одного работающего на благо государства договора по концессии в Украине. Ни одного", - подчеркнул эксперт.

Улучшить ситуацию в портах, по мнению Захарова, может реформа управления предприятиями, а не смена собственника. В частности, эксперт предлагает властям отдать бразды правления на места, где, по его мнению, способны намного лучше управлять портами, чем в Киеве. По словам Захарова, в мире наработана система менеджмента через территориальные общины, которые сами выбирают эффективного руководителя.

"Я уверен, что, например, территориальная община Одессы будет намного лучше управлять Одесским портом. Государство здесь, кроме грабежа, и того, что оно прислало сюда винницких смотрителей-почтальонов, ничего не сделало. Порт расположен на 9 кв. км лучшей территории Одессы. Я просматривал суммы налога на землю от Одесского порта в прошлом году - это копейки. Я просмотрел налоги, которые город получил от эксплуатации порта - копейки. Зато город имеет от порта разбитые дороги, уничтожаемую экологию, нескончаемые коррупционные скандалы и т.п.", - резюмировал Захаров.

Как известно, Верховная рада 3 апреля проголосовала в первом чтении правительственный законопроект №8125 "О концессии". В новом проекте разработчики предусмотрели ряд скандальных норм - право для концессионера сдавать в аренду и отчуждать полученное в управление госимущество. А также возможность для концессионера требовать от государства компенсацию из бюджета за недополученные доходы в случае неуспешной реализации концессионного проекта.