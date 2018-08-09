Концесія порту "Южний" створює небезпечний прецедент для всього держмайна, - експерт

Концесія в портовій галузі почнеться після того, як буде прийнятий новий закон "Про концесію"

Плани Мінінфраструктури ліквідувати державний порт "Южний" після того, як його передадуть у концесію приватному власнику, загрожує всім держактивам, які вже передані або будуть передані в концесійне управління. Про це заявив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, повідомляє ubr.ua.

За словами Канєвського, після такого випадку концесія може стати відправною точкою з фактичного привласнення приватниками державних активів.

"Така схема може призвести до того, що приватні партнери держави просто почнуть відмовлятися повертати назад підприємства з концесії або будуть вимагати продовження концесії вже на власних умовах. У випадку з "Южним" держава створює передумови для втрати цього державного об'єкта. Створюється собі ж проблема, яку доведеться вирішувати через 15-20 років. Це якась навмисна недбалість: сьогодні хтось приймає документ, яким ліквідовується державне підприємство, щоб через 15-20 років було складно повернути це підприємство державі", - сказав Канєвський.

Експерт також зазначив, що концесія державних підприємств - це не продаж, а передача в тимчасове користування, що передбачає повернення держоб'єктів по закінченню терміну концесії. Разом з тим, за його словами, якщо підприємство ліквідують, його майно виявиться у підвішеному стані.

"Коли концесіонер повинен буде повернути підприємство, неодмінно виникне питання - а кому повертати? Якщо підприємство ліквідовано, для держави - це ризик, що через наші українські суди концесіонер просто відмовиться повертати держмайно", - упевнений Канєвський.

Як зазначається, в експертному середовищі портової галузі ідея концесіонування прибуткових об'єктів не підтримується. На думку фахівців, віддавати рентабельний об'єкт приватнику - самообман або корупція. Порт "Южний" щорічно приносить до державного бюджету близько півмільярда гривень прибутку. Якщо ж порт опиниться в приватному управлінні, на думку експертів, бюджет буде отримувати порівняно невеликий концесійний платіж.

Також повідомляється, що за даними Мінінфраструктури, концесія в портовій галузі почнеться після того, як буде прийнятий новий закон "Про концесію". На думку експертів, законопроект швидше за все буде відкинутий депутатами у другому читанні через скандальні норми, серед яких переважна передача приватнику держпідприємства, який раніше вже використовував його потужності. У порту "Южний" на такий "бонус" може розраховувати компанія "Портінвест" Ріната Ахметова, яка вже майже 10 років користується активами ДП МТП "Южний".

"Сьогодні повинні бути оприлюднені всі проекти концесійних угод для того, щоб експертне середовище, профспілки, і журналісти могли бачити, на яких конкретно умовах передається державна власність в концесію. В Україні краще через публічність такої інформації запобігати корупції, ніж потім боротися з нею", -заявив експерт.

Як наголошується, Мінінфраструктури розробило ТЕО для концесії держпідприємства - ДП МТП "Южний". В документі (розділ 10.2) йдеться тому, що підприємство буде ліквідовано після його передачі в концесію, а трудовий колектив - звільнений.