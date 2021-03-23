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Концессия в дорожной отрасли. Украина предлагает ЕБРР присоединиться к проектам

Новина українською → Украина, Вторник 23 марта 2021 16:36
Концессия в дорожной отрасли. Украина предлагает ЕБРР присоединиться к проектам Фото: Денис Шмыгаль и Одиль Рено-Бассо (kmu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Украина предлагает Европейскому банку реконструкции и развития присоединиться к проектам концессии в дорожной отрасли. Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщает правительственный портал.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подготовку новых совместных проектов.

Премьер подчеркнул, что украинская сторона особенно заинтересована в реализации с ЕБРР совместных проектов модернизации и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и поддержки энергетического сектора.

"Предлагаем ЕБРР приобщиться к внедрению новых концессионных проектов, в частности внедрению программы государственного частного партнерства в дорожной отрасли", - сказал он.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо заметила, что ЕБРР продолжит поддерживать реформы, которые способствуют стабильному и предсказуемому бизнес-климату в Украине.

"Как крупнейший иностранный инвестор в стране, ЕБРР твердо привержен Украине и имеет амбициозную повестку дня на 2021 год. Мы продолжим сосредотачиваться на частном секторе, в частности на банках и малом бизнесе, и на проектах, способствующих "озеленению" экономики", - подчеркнула президент ЕБРР.

Напомним, в конце января Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает привлечение частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Проект предлагает соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.

Так, в ноябре "Укравтодор" получил госгарантии на 5 млрд гривен на кредиты для ремонта дорог.

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