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Концесія у дорожній галузі. Україна пропонує ЄБРР приєднатися до проектів

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 березня 2021 16:36
Концесія у дорожній галузі. Україна пропонує ЄБРР приєднатися до проектів Фото: Денис Шмигаль та Оділь Рено-Бассо (kmu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Україна пропонує Європейському банку реконструкції та розвитку приєднатися до проектів концесії у дорожній галузі. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Про це повідомляє урядовий портал.

Сторони обговорили розвиток двостороннього співробітництва та підготовку нових спільних проектів.

Прем'єр підкреслив, що українська сторона особливо зацікавлена в реалізації з ЄБРР спільних проектів модернізації й подальшого розвитку транспортної інфраструктури та підтримки енергетичного сектору.

"Пропонуємо ЄБРР долучитися до впровадження нових концесійних проектів, зокрема впровадження програми державного приватного партнерства у дорожній галузі", - сказав він.

Своєю чергою Оділь Рено-Бассо зауважила, що ЄБРР продовжить підтримувати впровадження реформ, які сприяють стабільному і передбачуваному бізнес-клімату в Україні.

"Як найбільший іноземний інвестор у країні, ЄБРР твердо прихильний до України та має амбітний порядок денний на 2021 рік. Ми продовжимо зосереджуватися на приватному секторі, зокрема на банках і малому бізнесі, та на проектах, що сприяють "озелененню" економіки", - підкреслила президент ЄБРР.

Нагадаємо, наприкінці січня Кабінет міністрів підтримав законопроект, який передбачає залучення приватних інвесторів на ринок українських автошляхів. Проект пропонує відповідні зміни до Бюджетного кодексу.

Так, у листопаді "Укравтодор" отримав держгарантії на 5 млрд гривень на кредити для ремонту доріг.

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