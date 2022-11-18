Новий рік під час війни. Чи буде у Києві ялинка

Рішення про встановлення новорічної ялинки у Києві ухвалять після консультацій з силами оборони. У разі її встановлення, фінансування відбуватиметься за рахунок меценатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Зазначається, що комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій розглянула петицію щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в столиці в умовах воєнного стану.

Так, комісія рекомендувала профільним департаментам врахувати усі пропозиції щодо невикористання коштів з бюджету, дотримання заходів безпеки та заощадження електроенергії. При цьому комісія вирішила не підтримувати петицію щодо не встановлення ялинки.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко сказала, що Київ ухвалить рішення щодо встановлення ялинки після консультацій із військовими. Вона додала, що бюджетні гроші не будуть використовуватися для створення святкової атмосфери у місті.

"До нас вже звернулися меценати та соціально відповідальний бізнес із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. Нам готові надати і саме новорічне дерево, і прикраси, а також генератор для підсвічення ялинки, у разі якщо такий формат буде схвалено. Після свят ми зможемо передати його до установи критичної інфраструктури або на фронт. Також ми розглядаємо варіант, що підсвічуватимуть ялинку лише в певні дні або години. Наприклад, у день відкриття 19 грудня, на Різдво (25 грудня та 7 січня) та у Новий рік", - сказала вона.

Старостенко додала, що столиця однозначно відмовиться від організації святкового ярмарку та концертів біля головної ялинки.

Якщо ялинку таки будуть встановлювати, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки.

У Департаменті муніципальної безпеки підкреслили, що рішення про встановлення Головної новорічної ялинки країни будуть ухвалювати за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва.