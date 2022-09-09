Концерн Veolia призывают уйти из Украины, пока компания не прекратит бизнес в России

"Большинство мировых компаний уже давно ушли с российского рынка, но не "Веолия", которая работает даже в Крыму, имея там обособленное подразделение "Альтфатер Крым". И вот представьте себе ситуацию, когда одна и та же компания работает в Крыму, а также в Киеве, Тернополе и Черновцах", - сообщил эксперт.

По его убеждению, компания должна немедленно покинуть рынок РФ, или уйти из Украины.

Напомним, "Веолия" позиционирует себя как мировой лидер, который предоставляет широкий спектр решений, связанных с управлением отходами, водой и энергетикой.

В Украине и России сотрудничает с коммунальными предприятия. В Украине договоры на обслуживание с "Веолией" подписали мэры Киева, Хмельницкого, Тернополя и Черновцов.

В мае руководство "Веолии" заявило, что несмотря на санкции, введенные большинством западных правительств, не планирует покидать российский рынок. Однако временно прекращает новые инвестиции.