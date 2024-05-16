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Концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод із виробництва ППО

Фото: німецький оборонний концерн Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

Так, він оголосив на щорічних загальних зборах, що вони планують створити ще одне спільне підприємство в Україні в галузі протиповітряної оборони.

Він також оголосив, що обіцяні наразі 40 БМП Marder 1A3 будуть поставлені в Україну, починаючи з цього місяця до вересня.

При цьому зазначається, що, ймовірно, пройде ще як мінімум рік чи два, перш ніж виробництво зможе розпочатися.

При цьому жодних додаткових подробиць не повідомлялося.

Співпраця концерну Rheinmetall з Україною

У березні 2024 року стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.

При цьому, як зазначали в Міноборони України, одне із виробництв уже запущене. Так, низка продуктів ОПК виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.

Крім того, у квітні повідомлялося, що німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.

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