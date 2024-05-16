Концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод із виробництва ППО

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.
Так, він оголосив на щорічних загальних зборах, що вони планують створити ще одне спільне підприємство в Україні в галузі протиповітряної оборони.
Він також оголосив, що обіцяні наразі 40 БМП Marder 1A3 будуть поставлені в Україну, починаючи з цього місяця до вересня.
При цьому зазначається, що, ймовірно, пройде ще як мінімум рік чи два, перш ніж виробництво зможе розпочатися.
При цьому жодних додаткових подробиць не повідомлялося.
У березні 2024 року стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.
При цьому, як зазначали в Міноборони України, одне із виробництв уже запущене. Так, низка продуктів ОПК виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.
Крім того, у квітні повідомлялося, що німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.
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