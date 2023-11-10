Концепція національної системи стійкості: Кабмін затвердив план реалізації до 2025 року

Як зазначили у відомстві, план було сформовано з урахуванням результатів оцінювання системи стійкості України в умовах повномасштабної війни з Росією. Оцінювання провели на початку вторгнення за підтримки американських партнерів.

"Запровадження національної системи стійкості розвиватиме необхідну здатність держави та суспільства запобігати широкому спектру загроз і ризиків будь-якого характеру, а у разі їх настання - реагувати та відновлюватися швидко, якісно та ефективно", - заявила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона наголосила, що українська концепція синхронізована з основними вимогами НАТО та враховує український контекст вторгнення росіян. При цьому система стійкості багаторівнева: вона охоплюватиме національний, регіональний та місцевий рівні.

Що входить у план

В уряді деталізують, що план реалізації концепції включає заходи для ефективного реагування на загрози та ризики будь-якого характеру. Планується, що документ сприятиме посиленню можливостей органів влади та місцевого самоврядування у цій сфері.

Також план спрямований на розвиток навичок та алгоритмів поведінки громадян під час загрози та кризових ситуацій, у тому числі щодо підтримки сил оборони місцевим населенням.

Концепція національної стійкості

Варто зауважити, що Концепцію національної стійкості було прийнято рішенням Ради національної безпеки та оборони України ще 2021 року.

Документ визначає мету, основні засади, напрями, механізми та елементи національної системи стійкості.

Відповідно до концепції, стійкість - здатність держави та суспільства вчасно визначати загрози та вразливості, оцінювати ризики для національної безпеки, швидко та ефективно реагувати, повністю відновлюватись після загроз, включаючи гібридні, надзвичайні ситуації та кризи будь-якого характеру.