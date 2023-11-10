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Концепция национальной системы стойкости: Кабмин утвердил план реализации до 2025 года

Фото: Кабмин утвердил план реализации концепции национальной системы стойкости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины утвердил план реализации Концепции национальной системы стойкости. Она предусматривает противодействие угрозам для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как отметили в ведомстве, план был сформирован с учетом результатов оценивания системы стойкости Украины в условиях полномасштабной войны с Россией. Оценивание провели в начале вторжения при поддержке американских партнеров. 

"Введение национальной системы стойкости будет развивать необходимую способность государства и общества предотвращать широкий спектр угроз и рисков любого характера, а в случае их наступления - реагировать и восстанавливаться быстро, качественно и эффективно", - заявила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. 

Она отметила, что украинская концепция синхронизирована с основными требованиями НАТО и учитывает украинский контекст вторжения россиян. При этом система стойкости многоуровневая: она будет охватывать национальный, региональный и местный уровни. 

Что входит в план

В правительстве детализируют, что план реализации концепции включает меры для эффективного реагирования на угрозы и риски любого характера. Планируется, что документ будет способствовать усилению возможностей органов власти и местного самоуправления в этой сфере. 

Также план направлен на развитие навыков и алгоритмов поведения граждан во время угрозы и кризисных ситуаций, в том числе в вопросе поддержки сил обороны местным населением. 

Концепция национальной стойкости

Стоит заметить, что Концепцию национальной стойкости была принята решением Совета национальной безопасности и обороны Украины еще в 2021 году. 

Документ определяет цель, основные принципы, направления, механизмы и элементы национальной системы стойкости. 

Согласно концепции, стойкость - способность государства и общества вовремя определять угрозы и уязвимости, оценивать риски для национальной безопасности, быстро и эффективно реагировать, полностью восстанавливаться после угроз, включая гибридные, чрезвычайные ситуации и кризисы любого характера.

 

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