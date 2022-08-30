В конце лета в Киеве обновлены сразу три температурных рекорда

Температура воздуха в Киеве превышает норму почти на 6 градусов. В конце лета 2022 года обновлено сразу три температурных рекорда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, 27 августа в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила 24,6 градусов тепла, что на 0,2 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1943 года. Климатическая норма была превышена на 5,7 градусов.

Минимальная температура воздуха в этот день в столице не опустилась ниже 20,5 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1975 году и равнялось 18,3 градусов.

Кроме того, 28 августа минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение 1943 года и составила 19,9 градусов.