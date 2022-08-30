Наприкінці літа в Києві оновлено одразу три температурні рекорди

Температура повітря в Києві перевищує норму майже на 6 градусів. Наприкінці літа 2022 року оновлено одразу три температурні рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, 27 серпня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала 24,6 градусів тепла, що на 0,2 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року. Кліматична норма була перевищена на 5,7 градусів.

Мінімальна температура повітря цього дня у столиці не опустилась нижче 20,5 градусів тепла. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1975 році і дорівнювало 18,3 градусів.

Крім того, 28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року і становила 19,9 градусів.