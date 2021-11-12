UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У него в конце концов закончатся деньги: премьер Эстонии призвала ЕС к санкциям против Лукашенко

Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз продолжать вводить санкции против Александра Лукашенко. По ее словам, в конце концов у него закончатся деньги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отметила Каллас, согласно данным разведки Эстонии, санкции существенно вредят режиму. В конце концов у Лукашенко не останется денег, чтобы выплачивать зарплаты полиции, силам безопасности и другим людям, которые сегодня находятся на границе.

"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, которые наносят ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конечном итоге закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности", - заявила премьер Эстонии.

В то же время она добавила, что ситуация на границе из-за миграционного кризиса является очень тревожной.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияЕвросоюзАлександр Лукашенко