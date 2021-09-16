До конца сентября в Украину еще придут потепления, - директор Укргидрометцентра

Он констатировал, чтро "дело уже идет к зиме".

"Поэтому с каждым следующим месяцем вероятность потеплений уменьшается, как и их интенсивность. Конечно же все это происходит на низком фоне температур, но после каждого похолодания, как правило, наступает определенное потепление", - рассказал Кульбида.

Однако, потепление уже не может быть таким как летом.

"Но все равно для осени 15-20 градусов, я думаю, это абсолютно нормальная температура. То есть гражданам не следует волноваться, кроме похолодания, в Украине будут еще и потепление до конца месяца", - добавил глава Укргидрометцентра.