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До конца сентября в Украину еще придут потепления, - директор Укргидрометцентра

Автор: Дмитрий Левицкий

До конца этого месяца в Украину еще будут приходить потепления. Однако они будут соответсвувать времени года, и поэтому следует ожидать +15-20 градусов тепла.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он констатировал, чтро "дело уже идет к зиме".

"Поэтому с каждым следующим месяцем вероятность потеплений уменьшается, как и их интенсивность. Конечно же все это происходит на низком фоне температур, но после каждого похолодания, как правило, наступает определенное потепление", - рассказал Кульбида.

Однако, потепление уже не может быть таким как летом.

"Но все равно для осени 15-20 градусов, я думаю, это абсолютно нормальная температура. То есть гражданам не следует волноваться, кроме похолодания, в Украине будут еще и потепление до конца месяца", - добавил глава Укргидрометцентра.

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