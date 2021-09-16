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До кінця вересня в Україну ще прийдуть потепління, - директор Укргідрометцентру

Автор: Дмитро Левицький

До кінця цього місяця в Україну ще приходитимуть потепління. Однак вони будуть відповідати порі року, і тому слід очікувати +15-20 градусів тепла.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Він констатував, що "справа вже йде до зими".

"Тому з кожним наступним місяцем ймовірність потеплінь зменшується, як і їх інтенсивність. Звичайно ж все це відбувається на низькому тлі температур, але після кожного похолодання, як правило, настає певне потепління", - розповів Кульбіда.

Однак, потепління вже не може бути таким як влітку.

"Але все одно для осені 15-20 градусів, Я думаю, це абсолютно нормальна температура. Тобто громадянам не слід хвилюватися, крім похолодання, в Україні будуть ще й потепління до кінця місяця", - додав глава Укргідрометцентру.

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