ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

До конца сентября в Украину еще придут потепления, - директор Укргидрометцентра

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 12:32
До конца сентября в Украину еще придут потепления, - директор Укргидрометцентра Фото: в Украине ожидаются потепления до конца сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

До конца этого месяца в Украину еще будут приходить потепления. Однако они будут соответсвувать времени года, и поэтому следует ожидать +15-20 градусов тепла.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он констатировал, чтро "дело уже идет к зиме".

"Поэтому с каждым следующим месяцем вероятность потеплений уменьшается, как и их интенсивность. Конечно же все это происходит на низком фоне температур, но после каждого похолодания, как правило, наступает определенное потепление", - рассказал Кульбида.

Однако, потепление уже не может быть таким как летом.

"Но все равно для осени 15-20 градусов, я думаю, это абсолютно нормальная температура. То есть гражданам не следует волноваться, кроме похолодания, в Украине будут еще и потепление до конца месяца", - добавил глава Укргидрометцентра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться