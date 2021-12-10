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До конца года в Украине вакцинируют не менее 40% взрослых, - KSE

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 10:40
До конца года в Украине вакцинируют не менее 40% взрослых, - KSE Фото: руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Киевской школе экономики прогнозируют, что до конца года в Украине будет вакцинировано не менее 40% взрослых. Как и рекомендовала ВОЗ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Мы ожидаем, что Украина покажет примерно 50% вакцинированных взрослых по крайней мере одной дозой", - отметил он.

По словам эксперта, Украина выполнит эту рекомендацию ВОЗ и вакцинирует более 40% взрослого населения обеими дозами, то есть полным курсом прививки.

"Соответственно, по крайней мере одной дозой мы ожидаем примерно 50%, полным курсом - не менее 40%", - уточнил Ганиченко.

Напомним, в Украине по крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса прививались более 14 млн человек.

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