До кінця року в Україні буде вакциновано не менше 40% дорослих, - KSE
Фото: керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Київській школі економіки прогнозують, що до кінця року в Україні буде вакциновано не менше 40% дорослих. Як і рекомендувала ВООЗ.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
"Ми очікуємо, що Україна покаже приблизно 50% вакцинованих дорослих принаймні однією дозою", - зазначив він.
За словами експерта, Україна виконає цю рекомендацію ВООЗ і вакцинує понад 40% дорослого населення обома дозами, тобто повним курсом щеплення.
"Відповідно, принаймні однією дозою ми очікуємо приблизно 50%, повним курсом - не менш ніж 40%", - уточнив Ганиченко.