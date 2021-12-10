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До кінця року в Україні буде вакциновано не менше 40% дорослих, - KSE

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 10:40
До кінця року в Україні буде вакциновано не менше 40% дорослих, - KSE Фото: керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Київській школі економіки прогнозують, що до кінця року в Україні буде вакциновано не менше 40% дорослих. Як і рекомендувала ВООЗ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Ми очікуємо, що Україна покаже приблизно 50% вакцинованих дорослих принаймні однією дозою", - зазначив він.

За словами експерта, Україна виконає цю рекомендацію ВООЗ і вакцинує понад 40% дорослого населення обома дозами, тобто повним курсом щеплення.

"Відповідно, принаймні однією дозою ми очікуємо приблизно 50%, повним курсом - не менш ніж 40%", - уточнив Ганиченко.

Нагадаємо, в Україні принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу щепилися понад 14 млн людей.

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